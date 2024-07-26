В МОК заявили о важности участия россиян в олимпийском движении
Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хевертц заявила, что организации важно участие российских спортсменов в олимпийском движении. Об этом сообщает ТАСС.
Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хевертц заявила, что организации важно участие российских спортсменов в олимпийском движении. Об этом сообщает ТАСС.
«Я не знаю специфики в различных видах спорта, но для нас важно, чтобы спортсмены, которые соответствуют требованиям, могли участвовать в Олимпийских играх. Это все еще имеет для нас большое значение. Я также участвовала в работе комиссии по допуску россиян в 2018 году, и нам бы очень хотелось, чтобы российские спортсмены оставались частью олимпийского движения и чтобы они не были исключены из-за своей национальности.
У нас есть два конкретных основных критерия, которые мы проанализировали и которые были для нас очень важны, чтобы убедиться, что спортсмены, которые хотели участвовать, могли участвовать. С учетом этого мы рады, что у нас есть несколько спортсменов из разных видов спорта, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже», — сказала Хевертц.
Вице-президент МОК также сообщила, что перед Олимпийскими играми в Париже специальная комиссия проверила 187 российских и белорусских спортсменов на соответствие нейтральному статусу. К участию в Олимпиаде было допущено 60 спортсменов, 32 из которых дали свое согласие на поездку в Париж.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В Играх примут участие 15 российских и 17 белорусских спортсменов.