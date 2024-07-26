В МОК заявили о важности участия россиян в олимпийском движении

«Я не знаю специфики в различных видах спорта, но для нас важно, чтобы спортсмены, которые соответствуют требованиям, могли участвовать в Олимпийских играх. Это все еще имеет для нас большое значение. Я также участвовала в работе комиссии по допуску россиян в 2018 году, и нам бы очень хотелось, чтобы российские спортсмены оставались частью олимпийского движения и чтобы они не были исключены из-за своей национальности.



У нас есть два конкретных основных критерия, которые мы проанализировали и которые были для нас очень важны, чтобы убедиться, что спортсмены, которые хотели участвовать, могли участвовать. С учетом этого мы рады, что у нас есть несколько спортсменов из разных видов спорта, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже», — сказала Хевертц.