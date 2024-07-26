Рекордсмен мира наденет юбку на церемонию открытия Олимпиады

В документальном фильме, опубликованном несколько дней назад, посвященном подготовке спортсмена к домашней Олимпиаде показано, как Жоя просит разрешения у дизайнеров французской олимпийской сборной надеть юбку на церемонию открытия вместо брюк. В фирме Berluti, которая делала форму, согласились и пошли спортсмену на встречу.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Париже сегодня, 26 июля. Мероприятие состоится на реке Сена.

Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.