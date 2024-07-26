Доминик Гашек раскритиковал допуск атлетов из РФ на Олимпиаду
Прославленный хоккейный вратарь раскритиковал допуск российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.
Прославленный хоккейный вратарь раскритиковал допуск российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.
Доминик Гашек жестко высказался об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.
«Олимпийские игры официально стартуют сегодня. Я скрещиваю пальцы за всех наших спортсменов и желаю им удачи. К сожалению, в Олимпийских играх смогут принять участие многие российские спортсмены, которые никогда не осуждали происходящее на Украине. Их участие будет огромной рекламой.
Олимпийские игры в Париже несут и будут нести прямую ответственность за множество человеческих жизней. Я ни в коем случае не виню спортсменов (даже российских). Не они устанавливают правила. Ответственность за это лежит на французских законодателях, которые разрешили гражданам России выступать на своей территории. Я виню в этом чиновников МОК, которые могли бы запретить эту рекламу. Я виню членов парламента Евросоюза, которые могли бы запретить въезд и публичное появление граждан России в Европе», — написал Гашек на своей странице в социальных сетях.
Доминик Гашек — олимпийский чемпион Нагано 1998 года и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». Также чех является шестикратным обладателем Везины Трофи (все — в составе «Баффало Сейбрз») — награды, вручаемой лучшему голкиперу НХЛ.
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоится на реке Сене 26 июля. Старт мероприятия запланирован на 20:30 по московскому времени.