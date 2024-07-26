Кто понесет флаг Казахстана на церемонии открытия Олимпиады-2024
Сегодня, 26 июля, в Париже состоится масштабное шоу и парад участников на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года, передают Vesti.kz.
Сегодня, 26 июля, в Париже состоится масштабное шоу и парад участников на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года, передают Vesti.kz.
Честь нести флаг Казахстана удостоились легкоатлетка Ольга Сафронова и капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов.
На самой Олимпиаде-2024 Сафронова выступит на дистанции 200 метров. Что касается Шымбергенова, то его первым соперником на олимпийском турнире станет Зейяд Ишаиш из Иордании.
Ранее Сафронова показала парадную форму с трех Олимпиад, чем вызвала восторг у поклонников, подписчики до сих пор продолжают осыпать ее комплиментами.
Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев представил депутатам Мажилиса основную форму сборной Казахстана. Также был продемонстрирован дизайн костюмов, в которых знаменосцы выступят на церемонии открытия Олимпийских игр.
Всего сборная Казахстана завоевала 92 лицензии по 25 видам спорта, и в Париж отправились 80 спортсменов. Однако накануне с Олимпиады снялась первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.