Персонал отеля, где живет делегация МОК, объявил забастовку
Работники отеля Hotel du Collectionneur в Париже объявили забастовку из‑за того, что им не повышали заработную плату в течение семи лет, сообщает AFP.
Работники отеля Hotel du Collectionneur в Париже объявили забастовку из‑за того, что им не повышали заработную плату в течение семи лет, сообщает AFP.
По информации источника, в отеле Hotel du Collectionneur должны проживать представители МОК на время проведения Олимпийских игр. Отмечается, что МОК заплатил отелю €22 млн за использование объекта только для организации.
Несколько десятков сотрудников устроили в отеле забастовку с табличками «Роскошный отель — нищенская зарплата», «Верните нам наши социальные выплаты» и «Нет 13-й зарплаты — нет Олимпиады».
«Переговоры с профсоюзами продолжаются, не влияя на работу нашего отеля. Наши сотрудники по-прежнему мобилизованы и стремятся обеспечить бесперебойную работу», — высказалось руководство отеля о забастовке.
Церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Париже сегодня, 26 июля. Мероприятие состоится на реке Сена.
Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.