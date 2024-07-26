Персонал отеля, где живет делегация МОК, объявил забастовку

По информации источника, в отеле Hotel du Collectionneur должны проживать представители МОК на время проведения Олимпийских игр. Отмечается, что МОК заплатил отелю €22 млн за использование объекта только для организации.

Несколько десятков сотрудников устроили в отеле забастовку с табличками «Роскошный отель — нищенская зарплата», «Верните нам наши социальные выплаты» и «Нет 13-й зарплаты — нет Олимпиады».

«Переговоры с профсоюзами продолжаются, не влияя на работу нашего отеля. Наши сотрудники по-прежнему мобилизованы и стремятся обеспечить бесперебойную работу», — высказалось руководство отеля о забастовке.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Париже сегодня, 26 июля. Мероприятие состоится на реке Сена.