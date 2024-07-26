Алжирский дзюдоист может не выйти на поединок с израильтянином. Скандальная перспектива на Олимпиаде

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Дзюдоист из Алжира Дрис Мессауд попал в неприятную ситуацию в первом раунде олимпийского турнира в Париже. По итогам жеребьевки он должен встретиться с представителем Израиля Тохаром Бутбулем. По политическим причинам Дрис не может выйти на татами с этим соперником, но в таком случае ему грозит длительная дисквалификация.

Алжир не признает государство Израиль. Также большинство населения африканской страны придерживается ислама — эту же религию исповедует подавляющее большинство жителей Палестины, в которой Израиль проводит вооруженную операцию. Из-за этого на родине Мессауда ожидают, что спортсмен откажется от поединка с израильтянином и просто не выйдет на татами. Если дзюдоист этого не сделает, то столкнется с непониманием на родине.

Олимпийский и спортивный комитеты Алжира пока никак не прокомментировали итоги жеребьевки. Однако на прошлых Играх в Токио уже был прецедент с отказом алжирского дзюдоиста от схватки с представителем Израиля — Фети Нурине не вышел против того же Тохара Бутбуля. После Фети столкнулся с серьезными санкциями: получил 10-летнюю дисквалификацию от Международной федерации дзюдо за «политическую пропаганду». Такой же приговор вынесли его тренеру Амару Беньехлефу.

Вероятно, похожее наказание грозит и Мессауду в случае отказа от поединка с израильским спортсменом. При этом Дрис считается одной из главных надежд Алжира на медали. В алжирских социальных сетях звучат активные призывы сняться с поединка, например симулировав травму. Пойдет ли на это алжирец, пока неизвестно. Ведь есть еще более мягкий вариант — с отказом от рукопожатия. Такое тоже не исключено.

Турнир дзюдоистов в Париже сопровождается и другими скандалами. Арена на Марсовом поле, которая должна принять соревнования, по-прежнему не готова, хотя схватки должны начаться уже 27 июля. Незадолго до этой даты в срочном порядке пришлось менять татами, так как изначально положили не то покрытие. Также на арене большое количество пыли.

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«Одна из самых больших проблем — это уборка, потому что пыль повсюду, — рассказал Стефан Номис, президент французской федерации дзюдо. — Слишком много пыли, а наши дзюдоисты выступают босиком и в кимоно. Также спортсменам приходится по 10 минут идти в зал и возвращаться в раздевалку, и они просто не могут драться каждые 10 минут, это невозможно».