Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

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27.07скороФэн Ян Же / Хуан Дон ПинВинсон Чиу / Дженни Гаи
Бадминтон. Женщины. Группа N
27.07скороХе Бинь ДжаоКейша Фатима Аззара
Бадминтон. Микст. Группа B
27.07скороСео Сунджае / Че ЮнджунКокейла Маммери / Танина Маммери
Стрельба. Микст
27.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Микст. Квалификация
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
27.07скороЯпонияГермания
Гандбол. Мужчины. Группа A
27.07скороИспанияСловения
Гребля академическая. Мужчины
27.07скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Мужчины. Группа A
27.07скороЛян Вей Кен / Ван ЧанАдам Донг / Нил Якупа
Бадминтон. Женщины. Группа I
27.07скороЙео Джиа МинДорса Яварифава
Бадминтон. Микст. Группа D
27.07скороЧен Тан Джи / Тох Е ВейХи Йон Кай / Тан Вей Хан
Конный спорт. Микст
27.07скороТроеборье, личное первенство. Микст. Выездка
Конный спорт. Микст
27.07скороТроеборье, командное первенство. Микст. Выездка
Фехтование. Женщины
27.07скороЖенщины. Шпага, личное первенство. 1/32 финала
Дзюдо. Мужчины
27.07скороМужчины. до 60 кг. 1/32 финала
Дзюдо. Женщины
27.07скороЖенщины. до 48 кг. 1/32 финала
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
27.07скороВеликобританияИспания
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Парный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Мужчины
27.07скороМужчины. Парный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Женщины. Группа A
27.07скороЧен Цинь Чен / Джия И ФанПерли Тан / Муралитаран Тинаа
18:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Казанский гаваец и эпатажная турчанка. За кого болеть на волейбольном турнире Олимпиады?

Выбор у российских поклонников волейбола точно есть!

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ОИ-2024, волейбол, легионеры из российской Суперлиги, Майка Кристенсон, Эбрар Каракурт | Источник: ТАСС

27 июля на Олимпиаде в Париже стартует волейбольный турнир. К сожалению, сборной России в числе участников нет. Но это не значит, что болельщикам из нашей страны не за кого переживать. На играх выступят легионеры из клубов Суперлиги. Рассказываем о них и о том, чего ждать от их команд.

Мужчины

Сборная США — Майка Кристенсон («Зенит-Казань»).

Жизнерадостный гаваец едет на свою третью Олимпиаду в качестве основного связующего сборной США. В его активе уже есть бронза Рио-2016. Американцы близки к смене поколений, так что другого шанса стать чемпионом может и не представиться.

После Олимпиады Майка вернётся в Казань, где будет выступать уже четвёртый сезон. За это время он дважды выиграл чемпионат и трижды — Кубок России. Кристенсон — один из лидеров казанского «Зенита», не зря он выступает в роли капитана, когда на площадке нет Артёма Вольвича. Ну, а поклонники клуба из Казани просто молятся на этого связующего.

Сборная Франции — Женя Гребенников («Зенит»).

Лучший либеро мира сыграет на домашней Олимпиаде, где попытается стать двукратным чемпионом Игр. Сын известного советского волейболиста, а впоследствии тренера Бориса Гребенникова — безальтернативно основной игрок сборной Франции.

В Санкт-Петербурге карьера у Жени складывается пока не так удачно, трофеев завоевать пока не получилось. Зато он успел выступить в роли доигровщика в Лиге чемпионов, когда у «Зенита» были проблемы с травмами.

Сборная Аргентины — Сантьяго Данани («Факел»).

Аргентинец приехал в Новый Уренгой в прошлом сезоне и здорово себя показал. В новом сезоне Данани продолжит выступления за «Факел». В сборной у Данани дела тоже идут неплохо: три года назад в Токио он вместе с командой сенсационно стал бронзовым призёром. Повторить успех будет сложно, но чем чёрт не шутит! Правда, может помешать повреждение, которое Сантьяго получил при подготовке к Олимпиаде.

Сборная Бразилии — Йоанди Леал («Локомотив»).

Натурализованный кубинец ещё не сыграл ни одного матча за новосибирский клуб, ему это только предстоит. Ну, а пока он готовится защищать цвета сборной Бразилии. Данные у этого доигровщика потрясающие, но мешают частые травмы. Одну из них он получил уже в Париже. К счастью для бразильцев, ничего серьёзного.

Сборная Сербии — Марко Ивович («Локомотив»), Петар Крсманович («Урал»), Никола Йовович («Нова»).

Сербы высадили целый десант из игроков российской Суперлиги. Йовович и Ивович, вероятнее всего, будут игроками стартовой шестёрки, а Крсманович будет помогать со скамейки. Крепкие бойцы, каждый из которых поиграл не в одном российском клубе. На Олимпиаде прыгнуть выше головы будет сложно, но в хороший день они могут попортить крови любому фавориту.

Женщины

Турция — Эбрар Каракурт («Локомотив»).

Скандальная турчанка остаётся в Калининграде на второй сезон и готовится побороться как минимум за медали Олимпиады. В «Локомотиве» Каракурт диагональная, а вот в сборной придётся принимать, только так можно уместить на поляне одновременно Эбрар и Мелиссу Варгас. Атакующая мощь зашкаливает, с приёмом бывают сложности. Но в 2023 году турчанки стали чемпионками Европы, так что всё возможно!

Доминикана — Брайелин Мартинес и Гайла Гонсалес (обе — «Динамо-Ак Барс»).

Поклонники женского клуба из Казани точно будут поддерживать сборную Доминиканы, ведь в ней играют сразу два легионера «Динамо-Ак Барс». Мартинес помогла команде выиграть чемпионат России в минувшем сезоне, Гонсалес выступала за Казань годом ранее, а теперь вернулась в Россию. Для Доминиканы успехом будет выход в четвертьфинал.

Как видите, у российских болельщиков есть за кого переживать на Олимпиаде в Париже. А то, что волейбольный турнир не оставит болельщиков разочарованными — совершенно точно!

Пётр Кондаков

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