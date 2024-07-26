Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

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Бадминтон. Микст. Группа D
27.07скороФэн Ян Же / Хуан Дон ПинВинсон Чиу / Дженни Гаи
Бадминтон. Женщины. Группа N
27.07скороХе Бинь ДжаоКейша Фатима Аззара
Бадминтон. Микст. Группа B
27.07скороСео Сунджае / Че ЮнджунКокейла Маммери / Танина Маммери
Стрельба. Микст
27.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Микст. Квалификация
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
27.07скороЯпонияГермания
Гандбол. Мужчины. Группа A
27.07скороИспанияСловения
Гребля академическая. Мужчины
27.07скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Мужчины. Группа A
27.07скороЛян Вей Кен / Ван ЧанАдам Донг / Нил Якупа
Бадминтон. Женщины. Группа I
27.07скороЙео Джиа МинДорса Яварифава
Бадминтон. Микст. Группа D
27.07скороЧен Тан Джи / Тох Е ВейХи Йон Кай / Тан Вей Хан
Конный спорт. Микст
27.07скороТроеборье, личное первенство. Микст. Выездка
Конный спорт. Микст
27.07скороТроеборье, командное первенство. Микст. Выездка
Фехтование. Женщины
27.07скороЖенщины. Шпага, личное первенство. 1/32 финала
Дзюдо. Мужчины
27.07скороМужчины. до 60 кг. 1/32 финала
Дзюдо. Женщины
27.07скороЖенщины. до 48 кг. 1/32 финала
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
27.07скороВеликобританияИспания
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Парный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Мужчины
27.07скороМужчины. Парный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Женщины. Группа A
27.07скороЧен Цинь Чен / Джия И ФанПерли Тан / Муралитаран Тинаа
18:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Газета NY Post включила Ефимову в список самых сексуальных спортсменов Олимпиады-2024

Американская газета New York Post составила список самых сексуальных спортсменов Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.

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Газета NY Post включила Ефимову в список самых сексуальных спортсменов Олимпиады-2024 | Источник: Соцсети

В список попала 32-летняя российская пловчиха Юлия Ефимова.

«Прославленная российская спортсменка Юлия Ефимова приезжает в Париж с привлекательной внешностью, мастерством и преданными фанатами. Она стала первой женщиной, трижды выигравшей заплыв на 200 метров брассом на чемпионатах мира по водным видам спорта. Этот подвиг сам по себе является лишь свидетельством огромного успеха Ефимовой», — говорится в материале.

Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпиаде, но не сумела выполнить олимпийские нормативы и не будет участвовать в соревнованиях.

Кроме того, в список вошли бегуньи Алика Шмидт, Наталья Качмарек и Лике Клавер, прыгуньи с шестом Молли Коудери, Алиша Ньюман, Кэти Мун и Сэнди Моррис, пловчиха Луана Алонсо, пловцы Келеб Дрессель и Леон Маршан, футболист Хулиан Альварес, дзюдоист Тедди Райнер и баскетболист Виктор Вембаньяма.

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XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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