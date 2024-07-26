Бюджет проведения Олимпийских игр в Париже составил 11 млрд евро
Эта сумма почти вдвое превышает предполагавшийся изначально бюджет.
Эта сумма почти вдвое превышает предполагавшийся изначально бюджет.
Как сообщает Ouest-France, стоимость Олимпийских игр, открывающихся во французской столице, оценивается в 11 миллиардов евро.
По данным источника, во время презентации кандидатуры Парижа в качестве места проведения состязаний «бюджет на проведение Игр составлял около 6,2 миллиардов евро, однако в итоге практически удвоился».
Как указывает издание, в частности, выросли госрасходы — они составили 4,6 миллиардов вместо запланированных 2,3 миллиардов евро. При этом расходы на церемонию открытия достигли около 122 миллионов евро.
Официальная церемония открытия Олимпийских игр пройдет 26 июля в Париже, начало в 20:30 по московскому времени. Некоторые соревнования уже стартовали. В спор за награды вступили футболисты, гандболистки, регбисты и лучники.
Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.