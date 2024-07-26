Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

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Бадминтон. Микст. Группа D
27.07скороФэн Ян Же / Хуан Дон ПинВинсон Чиу / Дженни Гаи
Бадминтон. Женщины. Группа N
27.07скороХе Бинь ДжаоКейша Фатима Аззара
Бадминтон. Микст. Группа B
27.07скороСео Сунджае / Че ЮнджунКокейла Маммери / Танина Маммери
Стрельба. Микст
27.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Микст. Квалификация
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
27.07скороЯпонияГермания
Гандбол. Мужчины. Группа A
27.07скороИспанияСловения
Гребля академическая. Мужчины
27.07скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Мужчины. Группа A
27.07скороЛян Вей Кен / Ван ЧанАдам Донг / Нил Якупа
Бадминтон. Женщины. Группа I
27.07скороЙео Джиа МинДорса Яварифава
Бадминтон. Микст. Группа D
27.07скороЧен Тан Джи / Тох Е ВейХи Йон Кай / Тан Вей Хан
Конный спорт. Микст
27.07скороТроеборье, личное первенство. Микст. Выездка
Конный спорт. Микст
27.07скороТроеборье, командное первенство. Микст. Выездка
Фехтование. Женщины
27.07скороЖенщины. Шпага, личное первенство. 1/32 финала
Дзюдо. Мужчины
27.07скороМужчины. до 60 кг. 1/32 финала
Дзюдо. Женщины
27.07скороЖенщины. до 48 кг. 1/32 финала
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
27.07скороВеликобританияИспания
Бадминтон. Женщины
27.07скороЖенщины. Парный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Мужчины
27.07скороМужчины. Парный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Женщины. Группа A
27.07скороЧен Цинь Чен / Джия И ФанПерли Тан / Муралитаран Тинаа
21:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Китайских пловцов ждет недружественный прием на Олимпиаде. Соперник из Австралии планирует акцию протеста

Экс-рекордсмена мира Зака Стаблети-Кука останавливают возможные санкции.

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Китайских пловцов ждет недружественный прием на Олимпиаде. Соперник из Австралии планирует акцию протеста | Источник: Getty Images

В первый соревновательный день Олимпиады 27 июля внимание многих болельщиков будет сфокусировано на плавании. Помимо того, что на старт стометровки брассом выйдет Евгений Сомов и таким образом станет первым россиянином в Париже, вступившим в борьбу за медали. Но также свои выступления начнут пловцы из Китая, в том числе те, кто три года назад сдавал положительные допинг-пробы, но наказания за это не получил. Заплывы с их участием могут обернуться скандалом.

Допрос президента

Всего на Олимпиаде должны выступить 11 из 23 пловцов, имеющих неприятный бэкграунд. Среди них двукратная олимпийская чемпионка Чжан Юйфэй, чемпион Игр Ван Шунь и четырехкратный победитель чемпионата мира Цинь Хайян. Они были упомянуты в расследовании газеты The New York Times. Издание сообщило, что в конце 2020 — начале 2021 года в их пробах был обнаружен запрещенный триметазидин. Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) провело собственное расследование и выяснило, что вещество попало в организм 23 человек случайно. Причиной стала загрязненная еда в отеле. ВАДА спорить с коллегами из Китая не стало, оставив спортсменов без наказания.

Это многим не понравилось. На ВАДА с критикой обрушились не только пловцы из других стран, но и Антидопинговое агентство США (USADA). Два агентства разругались и по-прежнему не могут найти взаимопонимание.

Шум стоит до сих пор. В преддверии старта Олимпиады Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) провела пресс-конференцию в Париже с участием спортсменов. Собравшихся журналистов не так сильно волновало качество воды в Сене, как отношение участников мероприятия к делу китайских пловцов.

Многие ушли от ответа, заявив, что сосредоточены на себе, но молчать не стал семикратный олимпийский чемпион Калеб Дрессел. «Нет, я не совсем уверен в равных условиях. Я не думаю, что нам предоставили достаточно доказательств в поддержку того, как рассматривалось это дело», — заявил американский пловец.

Присутствовали на пресс-конференции президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам и исполнительный директор организации Брент Новицки. Как сообщает издание Inside the Games, общение с журналистами больше напоминало судебный допрос. Руководители федерации умело отбивались.

«Мы доверяем работе ВАДА и других органов, которые пришли к такому же выводу. Все спортсмены на Играх были протестированы, некоторые — каждые 15−20 дней. Это гарантирует, что каждый соревнующийся пловец чист», — заявил Аль-Мусаллам.

Австралийский протест

Смирились далеко не все. Действующий олимпийский чемпион на дистанции 200 метров брассом Зак Стаблети-Кук из Австралии заявил агентству Reuters, что рассматривает возможность протеста на подиуме, если его главный соперник Цинь Хайян завоюет медаль. «Думаю, что приму решение в день стартов. — сказал австралиец. — Соревноваться с кем-то, кто был одним из этих спортсменов, — это разочаровывающе. В конце концов, я чистый спортсмен и стараюсь соблюдать эти правила. Надеюсь, что мои соперники сделают то же самое».

В отношениях Стаблети-Кука и Хайяна есть еще один момент соперничества. В мае 2022 года австралиец установил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, побив достижения россиянина Антона Чупкова. Однако в лидерах Зак пробыл чуть больше года, когда его рекорд перекрыл как раз Цинь Хайян.

Австралийца останавливает от протеста правило 50, закрепленное в Олимпийской хартии. Оно запрещает на Играх любого рода демонстрации или пропаганду политического, религиозного или расового характера. Каждый случай нарушения этого правила отдельно рассматривается соответствующим национальным олимпийским комитетом, международной федерацией вида спорта и МОК. При необходимости могут быть применены дисциплинарные меры.

Думается, что Стаблети-Кук решится на протест в том случае, если окажется ниже Хайяна на пьедестале. Вряд ли он станет рисковать золотой медалью. Хотя это будет не первым протестом австралийского пловца против китайского. На чемпионате мира 2019 года Мак Хортон демонстративно отказался стоять на одном пьедестале с Сунь Яном и слушал национальный гимн Китая стоя на полу. Дело тоже касалось антидопинговых правил. В 2018-м Сунь Ян не стал сдавать анализ мочи инспекторам независимого антидопингового агентства, которые пришли к нему домой. Также Сунь забрал у проверяющих пробирку с кровью, а охранник разбил ее молотком. Санкций ВАДА китаец избежал.

Встреча Стаблети-Кука и Цинь Хайяна на Олимпиаде состоится либо 30 июля, когда пройдут полуфиналы на дистанции 200 метров брассом у мужчин, либо 31-го, в день финала.

До этого китаец выйдет на старт 100-метровки брассом в первые дни Игр — 27—28 июля. Но Стаблети-Кук в этой дисциплине не участвует. Зато будет британец Адам Пити, который тоже Хайяну не очень-то рад: «Если это несправедливо, то это лишает меня удовольствия. Думаю, что если другие страны не соответствуют высокому стандарту британских спортсменов, то это настоящий позор, который омрачает то, что должны символизировать Олимпийские игры», — приводит слова трехкратного олимпийского чемпиона Reuters.

В предварительных заплывах Пити и Хаяйн не пересекутся: британец выйдет в четвертом, а китаец — в пятом. Для нас же основным станет третий заплыв, в котором выступит россиянин Евгений Сомов. Соревнования на 100 метровке брассом начнутся 27 июля в 12.30 по московскому времени.

Михаил Кузнецов

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