Ефимову и Егорян включили в список самых сексуальных участниц Олимпиады-2024. Но они не едут в Париж | Источник: Соцсети

Перед стартом Олимпийских игр пресса всегда составляет различные списки, в том числе самых привлекательных спортсменов и спортсменок. Свой рейтинг недавно делал и «СЭ», а американская газета New York Post и британская The Sun включили в число самых сексуальных атлеток двух россиянок — 32-летнюю пловчиху Юлию Ефимову и 30-летнюю фехтовальщицу Яну Егорян. Ни та ни другая на Олимпиаде в Париже на самом деле не выступят.

Почему их нет на Играх

Егорян — двукратная олимпийская чемпионка Рио-2016 в личной и командной сабле. В 2023 году Международная федерация фехтования (FIE) не допустила ее к участию в парижских Олимпийских играх из-за принадлежности к ЦСКА.

Ефимова имеет три олимпийские медали в брассе — бронзу Лондона-2012 и два серебра Рио-2016. В отличие от Егорян, пловчиха получила нейтральный статус и могла бы участвовать в нынешней Олимпиаде, но не прошла отбор, так как не сумела выполнить необходимые нормативы.

Что о них написали журналисты

The Sun пишет о Егорян: «Она — фехтовальная сенсация, названная “самой горячей олимпийской спортсменкой в истории”. Российская звезда стала популярной благодаря как своему огромному спортивному таланту, так и потрясающим фотографиям в интернете. Она — любимица российских СМИ, которые отмечают ее способности в спорте, а также красоту».

New York Post не менее красочно описала Ефимову: «Прославленная российская спортсменка Юлия Ефимова едет в Париж, обладая привлекательной внешностью, серьезным мастерством и преданными фанатами».

Кто еще вошел в рейтинг

Оба списка богаты красивыми спортсменками. И в тот, и в другой рейтинг вошли прыгуньи с шестом Алиша Ньюман и Молли Кодери, а также бегуньи Алиса Шмидт и Лике Клавер. Ефимова тоже оказалась в обоих списках, несмотря на то что не выступит на Олимпиаде.