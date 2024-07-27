Тарпищев оценил шансы Медведева на золото Олимпийских игр в Париже

«Один из фаворитов Игр и главная наша надежда — Даниил Медведев. Сетка у него абсолютно нормальная. Он в нижней части, и там соперники попроще — нет Джоковича, Циципаса Зверева, да того же Надаля. Разумеется, эта оценка исходит из формы и манеры игры тех. Медведев настроен по-боевому. У него нет опыта удачных выступлений на Олимпиаде. Поэтому здесь важен эмоциональный настрой. Нужно просто сыграть хорошо и успеть вработаться. Нужна концентрация, проходных матчей здесь нет. В первом круге он встречается с австралийцем Ринки Хидзикатой. Россиянин выше классом, но нужно собраться и проявить лучшие качества», — приводит слов Тарпищева «Советский спорт».