Знаменосец сборной Кипра россиянка Куличенко восхитилась церемонией открытия Олимпиады: «Лучший день в моей жизни»
Российская легкоатлетка Елена Куличенко поделилась впечатлениями от церемонии открытии Олимпиады-2024.
Российская легкоатлетка Елена Куличенко поделилась впечатлениями от церемонии открытии Олимпиады-2024.
«Это лучший день в моей жизни, ребята», — произнесла на видео в своих соцсетях Куличенко, которая выступает за Кипр на международных соревнованиях.
Во время церемонии открытия Игр Куличенко стала знаменосцем сборной Кипра.
Куличенко доверили честь быть лицом сборной, несмотря на недавний скандал со сливом ее интимных фотографий.