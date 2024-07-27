Обама пожелал удачи американцам на Олимпиаде: «Вы представляете лучших из лучших»
Бывший президент США Барак Обама пожелал удачи американским спортсменам на Олимпиаде-2024.
Бывший президент США Барак Обама пожелал удачи американским спортсменам на Олимпиаде-2024.
«Удачи всем атлетам, представляющим США на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже этим летом. Вы представляете лучших из лучших в своей стране. Мы гордимся вашим талантом, трудолюбием и усердием. Я буду болеть за вас до последнего!» — написала Обама в соцсетях.
Знаменосцами сборной США на церемонии открытия Игр стали баскетболист Леброн Джеймс и теннисистка Кори Гауфф.