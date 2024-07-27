«Мы уважаем одни и те же правила, друг друга, это место для всех». Бах — на открытии Игр, куда не пустили Россию | Источник: Shutterstock

Напомним, что атлеты, которые приехали из России, будут выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна.

"Добрый вечер, Париж, добрый вечер, Франция. Дорогой президент Эммануэль Макрон, дорогой Тони Эстангет, дорогая Анн Идальго… Наконец-то настал важный момент. Добро пожаловать на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Спасибо, что встретили нас таким зрелищным образом. Олимпийский огонь засияет еще ярче, чем Париж.

Париж, город огней, где Пьер де Кубертен создал современные Олимпийские игры. Спасибо, Париж, за этот теплый прием, вы стали олимпийцами.

Мы все уважаем одни и те же правила, мы все уважаем друг друга, это место для всех. Мы живем в солидарности. С сердцами, наполненными сильными эмоциями, я приглашаю весь мир вместе отпраздновать эту радость спорта. Да здравствуют Олимпийские игры, да здравствует Франция", — сказал Бах.

На Олимпиаде в Париже выступят 15 российских нейтральных спортсменов.