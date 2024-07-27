Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли огонь Олимпийских игр в Париже

Ринеру 35 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом по дзюдо (2012, 2016, 2020). Перек 56 лет, она специализировалась в беге на 200 и 400 метров. Француженка является чемпионкой Игр 1992 года и двукратной чемпионкой Олимпиады 1996 года.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением МОК выступать в столице Франции они будут в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.