Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли огонь Олимпийских игр в Париже
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь в ходе церемонии открытия Игр в Париже.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь в ходе церемонии открытия Игр в Париже.
После зажжения олимпийский огонь поднялся на воздушном шаре в память о его изобретателях братьях Монгольфье.
Ринеру 35 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом по дзюдо (2012, 2016, 2020). Перек 56 лет, она специализировалась в беге на 200 и 400 метров. Француженка является чемпионкой Игр 1992 года и двукратной чемпионкой Олимпиады 1996 года.
Ранее на реке Сене прошел парад спортсменов, до участия в котором решением Международного олимпийского комитета (МОК) не были допущены российские спортсмены.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением МОК выступать в столице Франции они будут в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.