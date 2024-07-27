Селин Дион спела на открытии Олимпиады. Это первое выступление певицы за несколько лет после болезни
Канадская певица Селин Дион выступила на открытии Олимпиады-2024 в Париже.
Канадская певица Селин Дион выступила на открытии Олимпиады-2024 в Париже.
Дион закрыла церемонию, исполнив песню Эдит Пиаф — Hymne a l’amour («Гимн любви»).
С 2022 года Дион не давала концертов, поскольку у нее диагностировали редкую болезнь — cиндром мышечной скованности.
В 1996-м году Дион уже открывала Олимпиаду, когда исполнила песню The Power of the Dream перед Играми в Атланте.
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.