Не смотрели открытие Олимпиады? Был стыд, но были и классные моменты — читайте наш пересказ

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В Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр. Вышло максимально неоднозначно. Кажется, российские спортсмены, которых до нее не допустили, вообще ничего не потеряли.

Саму церемонию на Сене сильно испортил дождь. Танцоры подскальзывались, спортсмены мокли, а капельки воды на камерах портили картинку. Еще эти дешевые дождевики. Организаторы заранее знали, что дождь будет сопровождать всю церемонию, но от переноса отказались.

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Началось все очень даже интересно. Факелоносец прибежал на стадион, но он оказался пуст. Выяснилось, что церемония пройдет вне его стен. На помощь мужчине пришел футболист и тренер Зинедин Зидан. Он поспешил доставить факел в сердце Парижа, но его поезд застрял в метро. Уже его выручили дети, которые отправились на лодке к месту зажжения олимпийского огня.

Потом факел оказался в руках у загадочного персонажа, который путешествовал по всему Парижу, но до самого конца церемонии оставался загадкой.

Между похождениями инкогнито представили президента Франции Эммануэля Макрона и главу МОК Томаса Баха.

Зрители могли наблюдать за открытием Игр из разных точек.

Перед началом парада на мосту случилось красивое пиротехническое шоу.

Парад кораблей же прошел сумбурно. Казалось, каждая команда будет на отдельном плавучем средстве, но небольшие по составу делегации объединили с другими или поместили на небольшой катер. Рассмотреть знаменосцев толком не удалось. Операторы быстро переключались с одной команды на другую. Также некоторых спортсменов закрывали таблички с названием их стран. Плюс дождь, который многим подпортил настроение.

Между представлениями стран-участниц по всему Парижу происходили какие-то представления. Как интересные, так и странные.

Было много разных танцев и песен.

В прямом эфире на постаментах появились 10 важнейших для Франции женщин.

На одной из набережных — легенды плавания и биатлона — Майкл Фелпс и Мартен Фуркад.

Посетила Францию певица Леди Гага.

Миньоны умудрились набедокурить. Как всегда.

Рокеры и оперная певица дали немного жути.

Артисты устроили фэшн-показ.

Был блок на тему любви, но показывать все мы не можем, потому что законом РФ это запрещено. Как и выступление ряда артистов. Но вы поняли о чем речь.

Когда в Париже совсем потемнело по Сене пробежал железный конь. Всадник на нем доставил олимпийский флаг. Вместе с волонтерами, которые до этого провели парад флагов, он отдал его офицерам. Те подняли полотно ввысь. Правда, вверх ногами.

Затем начался длинный официоз от Баха, босса оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге и Макрона. После них спортсмены и судьи зачитали клятвы.

Олимпийский огонь же доверили зажигать не инкогнито. И не Зидану, который вновь появился у подножия Эйфелевой башни. Именно там происходили все финальные события.

Тот на сцене передал его испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю. Он столько раз побеждал на «Ролан Гаррос», что уже почти свой во Франции.

С праздничной площадки Надаль отправился на катер. Там вместе с ним оказались теннисистка из США Серена Уильямс, ее соотечественник, легкоатлет Карл Льюис и румынская гимнастка Надя Команечи.

Эта компания оказалась не последней, кому удалось подержать в руках олимпийский огонь. На суше спортсмены передали его французской теннисистке Амели Моресмо.

А она позже французскому баскетболисту Тони Паркеру. Спортсмена у Лувра сменили паралимпийцы.

Затем у кого только в руках он еще не побывал. Даже у старейшего из французских олимпийских чемпионов. Шарль Кост побеждал еще в 1948 году в велогонках. Ему 100 лет!

Главными героями же стали дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек. Они зажгли огонь, который теперь будет парить над Парижем до 11 августа.

Завершила церемонию певица Селин Дион. Она исполнила песню Эдит Пиаф — Гимн любви.