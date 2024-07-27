Спортсмены устроили политическую акцию на открытии Игр в Париже
Алжирские спортсмены устроили политическую акцию на церемонии открытия Олимпиады.
Алжирские спортсмены устроили политическую акцию на церемонии открытия Олимпиады.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Спортсмены сборной Алжира устроили политическую акцию в ходе церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, сообщает агентство Франс Пресс.
В пятницу на реке Сене прошел парад спортсменов. Ряд алжирцев бросали розы с корабля в воду в память о погибших в 1961 году алжирцах во время погромов в Париже.
17 октября 1961 года алжирские демонстранты вышли на улицы Парижа с требованием остановить войну в Алжире, по итогам которой страна впоследствии получила независимость от Франции. Митинги были жестко подавлены полицией города, число погибших варьируется от 30 до 200 человек.