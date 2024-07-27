Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

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Расписание событий
Конный спорт. Микст
10:30скороТроеборье, личное первенство. Микст. Выездка
Конный спорт. Микст
10:30скороТроеборье, командное первенство. Микст. Выездка
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
11:00скороВеликобританияИспания
Бадминтон. Женщины. Группа A
11:10скороЧен Цинь Чен / Джия И ФанПерли Тан / Муралитаран Тинаа
Бадминтон. Мужчины. Группа A
11:10скороЧиа Аарон / Со Вуй ИкБен Лейн / Шен Венди
Гребля академическая. Женщины
11:12скороОдиночка. Женщины. Предварительные заезды
Дзюдо. Мужчины
11:28скороМужчины. до 60 кг. 1/16 финала
Дзюдо. Женщины
11:28скороЖенщины. до 48 кг. 1/16 финала
Стрельба. Мужчины
11:30скороПневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Квалификация
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
11:30скороБельгияИрландия
Фехтование. Женщины
11:50скороЖенщины. Шпага, личное первенство. 1/16 финала
Стрельба. Микст
12:00скороПневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
Баскетбол. Мужчины. Группа A
12:00скороАвстралияИспания
Плавание. Женщины
12:00скоро100 м баттерфляй. Женщины. Предварительные заплывы
Плавание. Мужчины
12:00скороЭстафета 4х100 м в/с. Мужчины. Предварительные заплывы
Плавание. Мужчины
12:00скоро100 м брасс. Мужчины. Предварительные заплывы
Плавание. Женщины
12:00скоро400 м в/с. Женщины. Предварительные заплывы
Плавание. Женщины
12:00скороЭстафета 4х100 м в/с. Женщины. Предварительные заплывы
Плавание. Мужчины
12:00скоро400 м в/с. Мужчины. Предварительные заплывы
Гандбол. Мужчины. Группа B
12:00скороВенгрияЕгипет
10:32 (мск), источник: ТАСС

Скандальные, проблемные, не наши. На Олимпиаде начинается розыгрыш медалей

Соревнования в Париже продлятся до 11 августа.

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ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Первые медали Олимпиады-2024 будут разыграны в Париже в субботу. Столица Франции подошла к Играм, которые с самого начала были омрачены скандалами, не решив целый ряд организационных проблем.

Олимпийские игры будут проходить до 11 августа, в течение 16 дней определятся обладатели 329 комплектов наград в 39 видах спорта. В субботу станут известны первые победители в велогонках на шоссе, дзюдо, плавании, прыжках в воду, регби-7, скейтбординге, пулевой стрельбе и фехтовании.

Всего в Играх-2024 планируют принять участие около 10 700 спортсменов из 206 национальных олимпийских комитетов, а также сборная беженцев. Кроме того, в числе участников соревнований есть и 32 атлета из России и Белоруссии, которые по решению Международного олимпийского комитета (МОК) будут вынуждены выступать в Париже в нейтральном статусе без флагов и гимнов своих стран.

Среди российских нейтральных спортсменов 7 теннисистов (Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Елена Веснина, Диана Шнайдер), по 3 велосипедиста (Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица) и гребца на каноэ (Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко), а также пловец Евгений Сомов и прыгунья на батуте Анжела Бладцева.

Как сообщила ТАСС вице-президент МОК Николь Хевертц, комиссия Международного олимпийского комитета по допуску россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе одобрила меньше трети подданных заявок. По итогам проверки МОК одобрил 60 заявок из поданных 187, но после отказа ряда допущенных на Игры спортсменов от приглашений в окончательный список участников Олимпиады вошли 15 россиян и 17 белорусов.

Так, в начале июля 9 российских борцов, получивших нейтральный статус, отказались от участия в Олимпиаде, в частности, по причине недопуска ряда лидеров сборной, в числе которых оказался двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. Не согласились участвовать в Играх и российские дзюдоисты, поскольку при наличии 17 завоеванных квот МОК допустил до участия только 4 спортсменов.

Вопросы к МОК и организаторам

Игры в Париже обрели статус скандальных еще задолго до своего начала. Безвольность руководства Международного олимпийского комитета, которое уже много лет идет на поводу у недружелюбных к РФ западных политиков, привела к тому, что окончательная ясность в вопросе участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 наступила лишь в середине июня, когда были объявлены первые атлеты, получившие допуск на главный старт четырехлетия.

Решение МОК разрешить российским и белорусским спортсменам выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе, прозвучавшее в декабре 2023 года, также очень сильно запоздало. В целом ряде видов спорта россияне и белорусы к тому времени уже лишились из-за отстранения возможности отобраться на Игры в Париже, но Международный олимпийский комитет не пошел этим спортсменам навстречу, оставив тех без Олимпиады. Тогда же МОК постановил допустить россиян и белорусов до участия в Играх-2024 только в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта.

Еще суровей обошлись организаторы парижской Олимпиады с российскими волонтерами. В конце апреля практически все они получили отказ на работу на Играх-2024 якобы из соображений безопасности. Власти Франции даже не удосужились объяснить, какую угрозу могут представлять бескорыстные помощники олимпийского движения из России и Белоруссии.

Недовольство Олимпиадой в Париже еще до ее начала выражают не только российские и белорусские спортсмены. Так, глава Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон заявил, что спортсмены из его страны жалуются на нехватку продуктов и некачественную еду в Олимпийской деревне в Париже. Глава Федерации дзюдо Франции Стефан Номис, в свою очередь, упрекнул оргкомитет Олимпиады в плохом состоянии арены. А знаменитый футболист и тренер Зико, прибывший во Францию в составе олимпийской делегации Бразилии, и вовсе лишился в Париже вещей стоимостью около €497 тыс., которые стали добычей местных воришек.

Транспортный коллапс стал причиной того, что не все обладатели дорогостоящих билетов смогли присутствовать на церемонии открытия парижской Олимпиады. Около 800 тыс. пассажиров во Франции 26 июля остались на вокзалах из-за серии умышленных поджогов электросети скоростных железных дорог. Ремонтные бригады приступили к восстановительным работам, однако полностью движение по французским железным дорогам будет восстановлено только к 28 июля.

Скандально стартовал и олимпийский футбольный турнир. Тренер женской сборной Канады Бев Присман был отстранен от работы на Играх после обвинений в шпионаже. Это произошло после того, как 24 июля Олимпийский комитет Новой Зеландии подал заявление о замеченных беспилотниках над тренировочной базой команды в Сент-Этьене в отдел по вопросам честности Международного олимпийского комитета и запросил у Канады полное расследование. Встреча сборных Канады и Новой Зеландии прошла 25 июля и завершилась победой канадок со счетом 2:1. Днем ранее состоялся матч мужских сборных Аргентины и Марокко, который футболисты смогли доиграть только спустя два часа после того, как он был прерван из-за беспорядков, устроенных болельщиками.

Дождь, легенды и гимн любви

В пятницу в Париже прошла церемония открытия Олимпиады, которая также была отмечена скандальными ситуациями. Во время парада спортсменов над городом пошел сильный дождь, который начал заливать зрителей церемонии и журналистов, находящихся в пресс-ложе, под навесами от ливня оказались только гости с вип-статусом. Организаторы турнира оказались готовы к такому развитию событий и раздали дождевики сотрудникам и волонтерам, а рабочие места журналистов оснастили клеенками, однако часть зрителей покинули церемонию. Инциденты на этом не закончились: один из четырех экранов на главной сцене на площади Трокадеро во время церемонии перестал работать, а непосредственно перед объявлением Игр президентом Франции Эмманюэлем Макроном открытыми возле Эйфелевой башни повесили олимпийский флаг в перевернутом виде.

Церемонию открытия сопровождали выступления известных певиц: музыкальные номера представили американка Леди Гага и француженка Ая Накамура. После зажжения олимпийского факела канадская Певица Селин Дион исполнила песню Эдит Пиаф Hymne a L'Amour («Гимн любви»). Дион выступила впервые с 8 марта 2020 года, в том же году ей поставили диагноз «синдром мышечной скованности».

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На пути к зажжению олимпийского огня факел пронесли чемпион мира и чемпион Европы в составе сборной Франции по футболу, бывший игрок и главный тренер испанского «Реала» Зинедин Зидан, обладатель 92 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов испанец Рафаэль Надаль. Позже факел пронесли звезды французского спорта теннисистка Амели Моресмо, баскетболист Тони Паркер, трехкратный олимпийский чемпион гандболист Никола Карабатич.

Олимпийский огонь в факеле в виде воздушного шара зажгли трехкратные олимпийские чемпионы легкоатлетка Мари-Жозе Перек и дзюдоист Тедди Ринер, которые получили факел из рук олимпийского чемпиона 1948 года велогонщика Шарля Коста, которому в феврале исполнилось 100 лет и который является вторым по возрасту из ныне живущих олимпийских чемпионов.

Во время церемонии организаторы показали кадры Олимпийских игр прошлых лет, упомянув достижения советских спортсменов. Так, зрители увидели эпизоды выступления четырехкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Ольги Корбут и отрывки финала футбольного турнира Олимпиады 1988 года, где сборная СССР со счетом 2:1 обыграла команду Бразилии.

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