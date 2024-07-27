В Париже прошла церемония открытия Олимпиады-2024. Флаг Игр повесили вверх ногами

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Флаг повесили в перевернутом виде

Во время церемонии таинственный персонаж вынес флаг к сцене, расположенной у Эйфелевой башни. После этого его неверно закрепили на флагштоке и подняли.

Финальными факелоносцами на церемонии стали трехкратные олимпийские чемпионы дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек. Позже Олимпийский огонь подняли в воздух на воздушном шаре.

Парад делегаций впервые прошел не на стадионе, а на реке Сена. Официальная и заключительная часть церемонии открытия состоялась на площади Трокадеро. Мероприятие завершила Селин Дион, исполнив песню Эдит Пиаф Hymne à l’amour.

Российские спортсмены пропустили церемонию

Российские и белорусские спортсмены не смогли принять участие в параде: их допустили до турнира в нейтральном статусе. Всего в Париже выступят 15 россиян и 17 белорусов. Участие россиян в соревнованиях ранее подтвердил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл. В свою очередь, глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге заверил, что дискриминации нейтральных россиян не будет.

15 россиян примут участие в Олимпиаде-2024.

Форму нейтральных спортсменов на Олимпиаде показала российская теннисистка Елена Веснина. «Мои пятые Олимпийские игры, а ощущения как в первый раз», — подписала кадры она. На фотографиях видно, что форма выполнена в белых и мятных цветах с черными вставками.

Олимпиаду не будут транслировать на телевидении впервые за 40 лет

13 июля Sports.ru сообщал, что российские телеканалы впервые за 40 лет не будут транслировать Олимпиаду. После этого стало известно, что МОК предоставит российским зрителям возможность посмотреть Игры на своем сайте. Однако позже публикация исчезла.

Мы приветствуем делегации всех спортсменов, которые отобрались на Игры и одобрены для участия международными федерациями и Международным олимпийским комитетом. Тони Эстанге глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже