Россияне Абакаров и Куличенко стали знаменосцами Албании и Кипра на Олимпиаде

Абакаров родился в дагестанском Хасавюрте. Ему 31 год. Чемпион мира по вольной борьбе 2022 года и бронзовый призер первенства 2023-го. На открытии Игр вместе с ним знамя держала пловчиха Кальтра Мека.

Церемония открытия Олимпиады прошла на реке Сене. Впервые Игры стартовали не на стадионе. Парад спортсменов также прошел на реке — олимпийцы находились на судах, которые шли по воде. Вдоль реки были размещены площадки, на которых выступали артисты, в том числе Леди Гага и Селин Дион. На мероприятии присутствовали десятки глав государств и правительств. Среди них — канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Великобритании Кир Стармер и король Испании Филипп VI.