Россияне Абакаров и Куличенко стали знаменосцами Албании и Кипра на Олимпиаде

Оба спортсмена сменили спортивное гражданство в 2021 году.
Абакаров родился в дагестанском Хасавюрте. Ему 31 год. Чемпион мира по вольной борьбе 2022 года и бронзовый призер первенства 2023-го. На открытии Игр вместе с ним знамя держала пловчиха Кальтра Мека.
Куличенко — уроженка подмосковного Одинцово. Ей 21 год. На Олимпиаде была знаменосцем вместе с легкоатлетом Миланом Трайковичем.
Церемония открытия Олимпиады прошла на реке Сене. Впервые Игры стартовали не на стадионе. Парад спортсменов также прошел на реке — олимпийцы находились на судах, которые шли по воде. Вдоль реки были размещены площадки, на которых выступали артисты, в том числе Леди Гага и Селин Дион. На мероприятии присутствовали десятки глав государств и правительств. Среди них — канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Великобритании Кир Стармер и король Испании Филипп VI.
Олимпийские игры завершатся 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в нейтральном статусе.