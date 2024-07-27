Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

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Расписание событий
Бадминтон. Микст. Группа D
09:30скороФэн Ян Же / Хуан Дон ПинВинсон Чиу / Дженни Гаи
Бадминтон. Женщины. Группа N
09:30скороХе Бинь ДжаоКейша Фатима Аззара
Бадминтон. Микст. Группа B
09:30скороСео Сунджае / Че ЮнджунКокейла Маммери / Танина Маммери
Стрельба. Микст
10:00скороПневматическая винтовка, 10 м. Микст. Квалификация
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
10:00скороЯпонияГермания
Гандбол. Мужчины. Группа A
10:00скороИспанияСловения
Гребля академическая. Мужчины
10:00скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Бадминтон. Мужчины. Группа A
10:20скороЛян Вей Кен / Ван ЧанАдам Донг / Нил Якупа
Бадминтон. Женщины. Группа I
10:20скороЙео Джиа МинДорса Яварифава
Бадминтон. Микст. Группа D
10:20скороЧен Тан Джи / Тох Е ВейХи Йон Кай / Тан Вей Хан
Конный спорт. Микст
10:30скороТроеборье, личное первенство. Микст. Выездка
Конный спорт. Микст
10:30скороТроеборье, командное первенство. Микст. Выездка
Фехтование. Женщины
11:00скороЖенщины. Шпага, личное первенство. 1/32 финала
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. до 60 кг. 1/32 финала
Дзюдо. Женщины
11:00скороЖенщины. до 48 кг. 1/32 финала
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
11:00скороВеликобританияИспания
Бадминтон. Женщины. Группа A
11:10скороЧен Цинь Чен / Джия И ФанПерли Тан / Муралитаран Тинаа
Бадминтон. Микст. Группа B
11:10скороДечапол Пуаваранукро / Сапсире ТаераттаначалРобин Табелинг / Селена Пик
Бадминтон. Мужчины. Группа A
11:10скороЧиа Аарон / Со Вуй ИкБен Лейн / Шен Венди
Гребля академическая. Женщины
11:12скороОдиночка. Женщины. Предварительные заезды
09:30 (мск), источник: Известия

В Греции назвали «крахом цивилизации» церемонию открытия Олимпиады-2024

У зрителей вызвала бурную реакцию церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже, она продемонстрировала крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Об этом 26 июля сообщил греческий портал pronews.gr.

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«Бурную реакцию вызвало присутствие на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года трансвеститов, которые выдавали себя за… Иисуса Христа и его учеников на Тайной вечере!» — заявил портал.

Кроме того, депутат Европарламента Марион Марешаль Ле Пен, племянница одной из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, выразила гнев по поводу презентации. Она отметила, что смотрела церемонию открытия вместе с детьми.

«Трудно оценить несколько успешных сцен между обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами, унижением республиканской гвардии, вынужденной танцевать с Аей Накамурой, и общим уродством костюмов и хореографии», — написала она в соцсети X (бывш. Twitter).

Депутат назвала презентацию отчаянной попыткой превознести ценности спорта и красоту Франции посреди грубой пропаганды woke-культуры (культура пробуждения). Ее люди нередко используют атрибуты культуры отмены.

При этом проправительственные СМИ Греции высоко оценили выступление. Они заявили, что на реке Сене прошел «потрясающий финал» церемонии открытия Игр в Париже.

Накануне, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024. Об этом официально объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Олимпийский огонь зажгли легкоатлетка Мари-Жозе Перек и дзюдоист Тедди Ринер. После певица Селин Дион выступила перед зрителями с песней Эдит Пиаф «Гимн любви».

В ходе церемонии открытия ОИ-2024 олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде. Кроме того, диктор на параде спортсменов в Париже при прохождении лодки по Сене сборной Южной Кореи заявил, что это КНДР.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.

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XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
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XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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