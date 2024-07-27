Елена Вайцеховская: Повешенный вверх ногами олимпийский флаг — жутковатый момент

«Повешенный вверх ногами на флагшток олимпийский флаг на вчерашней церемонии открытия — жутковатый момент в своем символизме.



На международном языке перевернутый флаг означает, что в стране беда, чрезвычайное положение. И ведь по сути именно это переживает сейчас весь олимпийский спорт — в какую обертку ни заверни его на Играх», — написала журналистка в телеграм-канале.