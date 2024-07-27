«В автобусе, как в сауне». Пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню

«На улице прохладнее, чем в автобусе. Там как в сауне. Обычно дорога от Олимпийской деревни до бассейна занимает 40−45 минут, но сегодня (25 июля. — Прим. “Чемпионата”) нам потребовалось более полутора часов. Окна были заклеены скотчем, предположительно из-за опасений террористических атак. Что-то нужно с этим делать», — приводит слова пловца из Южной Кореи Хван Сун Ву Korea Times.