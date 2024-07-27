«Вы заставили Францию сиять». Макрон восхитился организацией церемонии открытия ОИ-2024

«Огромные поздравления. Мы очень гордимся тем, что вы заставили Францию сиять. Спасибо артистам за этот уникальный и волшебный момент, полиции и службам экстренной помощи, агентам и волонтёрам. Мы поговорим об этом снова через 100 лет!» — приводит слова Макрона RMC Sport.