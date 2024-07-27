Сборная Казахстана завоевала первую медаль Олимпиады в Париже
Спортсмены выиграли бронзу в миксте в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров.
Спортсмены выиграли бронзу в миксте в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров.
ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Представители сборной Казахстана Александра Ле и Ислам Сатпаев стали первыми обладателями медалей на Олимпийских играх в Париже.
В командных смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м в матче за бронзу они победили спортсменов из Германии. Позднее в финале встретятся сборные Китая и Южной Кореи.
Олимпиада в Париже завершится 11 августа.