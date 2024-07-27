Двое россиян пронесли флаг на открытии Олимпиады. Как это стало возможно?
Следим за тем, кто из представителей России выступит на Олимпиаде в первый день.
Следим за тем, кто из представителей России выступит на Олимпиаде в первый день.
На церемонии открытия российских спортсменов в нейтральном статусе не пустили. Но многие россияне участвовали в ней и будут выступать на Олимпиаде под иностранными флагами — причем почти половина из них перешла после 2022 года, то есть абсолютно вынужденно. «СЭ» обновил список всех наших в преддверии старта Олимпиады — в нем 18 нейтралов (15 россиян, три белоруса) и 67 представителей иностранных сборных.
На нетрадиционной во всех смыслах церемонии открытия россияне держали сразу два флага — Албании и Кипра. У албанцев знаменосцем назначили 31-летнего Зелимхана Абакарова — он родом из дагестанского Хасавюрта и принес новой стране золото чемпионата мира по вольной борьбе 2022 года и бронзу в 2023-м. Вместе с ним знамя держала пловчиха Кальтра Мека.
Кипр доверил флаг прыгунье в высоту Елене Куличенко — уроженке подмосковного Одинцова. Интересно, что держала 21-летняя русская красавица флаг с еще одним легкоатлетом с «типичной» греческой фамилией Миланом Трайковичем.
На Куличенко перед церемонией открытия якобы нашли компромат греческие СМИ — что у российской спортсменки, сменившей гражданство, есть аккаунт в неоднозначной сети OnlyFans. Однако чемпионка Европы среди молодежи отвергла обвинения — фотографии были сгенерированы искусственным интеллектом. Впрочем, можно ли называть это обвинением — если главное для Елены хорошо прыгать в высоту? Справедливости ради — слитые фотографии действительно сильно напоминали ИИ.
Еще раз напомним критерии — мы считаем тех, кто родился на территории РСФСР/России или выступал когда-либо за сборную России. 85 человек — солидная делегация большой России на этой Олимпиаде. Особенно будем следить и за медальными успехами такой «сборной». Возможно, в медальном зачете она будет бороться за место в топ-10 — как знать?
Вот как выглядит расписание наших на первый день Олимпиады.
Полный список всех россиян (родившихся на территории России или РСФСР или выступавших за наши сборные) — ниже:
Австралия
Азербайджан
Албания
Белоруссия (AIN)
Бахрейн
Болгария
Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Дания
Израиль
Испания
Италия
Казахстан
Кипр
Киргизия
Ливан
Молдавия
ОАЭ
Россия (AIN)
Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Анжела Бладцева (прыжки на батуте), Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов (все — теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на каноэ), Евгений Сомов (плавание).
Северная Македония
Сербия
Словакия
Словения
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Франция
Хорватия
Чехия
Автор: Дмитрий Кузнецов