Сборная Китая по стрельбе завоевала первую золотую медаль Олимпиады-2024
Сборная Китая по стрельбе из пневматической винтовки в миксте завоевала первую золотую медаль Олимпиады-2024.
Сборная Китая по стрельбе из пневматической винтовки в миксте завоевала первую золотую медаль Олимпиады-2024.
В финале китайские спортсмены Хуан Юйтин и Шэн Лихао победили сборную Южной Кореи со счетом 16:12. Бронзовую медаль завоевала сборная Казахстана, оказавшись сильнее Германии.
Олимпийские игры. Париж (Франция)
Стрельба. Командное первенство. Пневматическая винтовка, 10 м
Финал