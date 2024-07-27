Тарасова назвала прекрасным открытие Олимпиады в Париже: «Если кого-то что-то смущает, пусть не смотрят»

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
2
0
0
2США
0
1
0
6Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
Китай
Корея
Казахстан
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чан Яни/Чэнь Ивэнь
Сара Бэйкон/Кэссиди Кук
Ясмин Харпер/Скарлетт Мью Йенсен
Результаты
Расписание событий
Баскетбол. Мужчины. Группа B
14:30скороГерманияЯпония
Гандбол. Мужчины. Группа A
15:00скороХорватияЯпония
Водное поло. Женщины. Группа A
15:00скороНидерландыВенгрия
Фехтование. Женщины
15:10скороЖенщины. Шпага, личное первенство. 1/8 финала
Теннис. Мужчины. 1-й круг
15:20скороХади ХабибКарлос Алькарас
Теннис. Мужчины. 1-й круг
15:20скороНовак ДжоковичМэттью Эбден
Регби. Мужчины. 1/2 финала за 5-8-е места
15:30скороНовая ЗеландияАргентина
Велоспорт - Шоссе. Женщины
15:30скороГонка с раздельным стартом. Женщины. Финал
Фехтование. Мужчины
16:00скороМужчины. Сабля, личное первенство. 1/8 финала
Настольный теннис. Мужчины
16:00скороМужчины. Личное первенство. Предварительный раунд
Настольный теннис. Женщины
16:00скороЖенщины. Личное первенство. Предварительный раунд
Футбол. Мужчины. Группа C
16:00скороДоминиканская Республика (олимп.)Испания (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа B
16:00скороАргентина (олимп.)Ирак (олимп.)
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа A
16:00скороДавид Оман / Йонатан ХельвигМарк Николаидис / Изак Карачер
Гребной слалом. Мужчины
16:00скороКаноэ-одиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Регби. Мужчины. 1/2 финала за 5-8-е места
16:00скороИрландияСША
Бокс. Женщины
16:30скороЖенщины. до 54 кг. 1/16 финала
Регби. Мужчины. 1/2 финала
16:30скороЮАРФранция
Гимнастика спортивная. Мужчины
16:30скороМногоборье. Мужчины. Квалификация. Группа 2
Водное поло. Женщины. Группа B
16:35скороГрецияСША
14:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тарасова назвала прекрасным открытие Олимпиады в Париже: «Если кого-то что-то смущает, пусть не смотрят»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась с «СЭ» эмоциями от просмотра церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже.

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Источник: РИА "Новости"

«Прекрасное открытие. Все красиво плыли по Сене. Когда уже стало смеркаться, картинка стала очень красивая. А кто не впечатлился открытием? Может быть, посадить специальных людей, которые только ошибки ищут? Каждая страна делает лучшее, что она может сделать. И не надо ни с кем это сравнивать! Это просто неприлично. Это не соревнование! Это творческое лицо страны! А если кого-то что-то смущает, пусть не смотрят», — сказала Тарасова «СЭ».

Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля в Париже. Игры продлятся до 11 августа.

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XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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