Сборная Китая завоевала второе золото на Олимпиаде в Париже
Спортсмены сборной Китая пополнили свою медальную копилку второй золотой наградой Олимпийских игр в Париже.
Спортсмены сборной Китая пополнили свою медальную копилку второй золотой наградой Олимпийских игр в Париже.
Китайский дуэт Чан Яни — Чэнь Ивэнь выиграл соревнования по синхронным прыжкам в воду с трамплина 3 метра среди женщин. Пара набрала 337,68 балла.
Серебро завоевали американки Сара Бэйкон и Кэссиди Кук (314,64). Тройку призеров замкнули представительницы Великобритании Ясмин Харпер и Скарлетт Мью Йенсен (302,28).
Ранее сборная Китая выиграла золото в стрельбе на 10 м из пневматической винтовки среди смешанных команд.