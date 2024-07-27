Итальянский журналист попросил убежища в России после церемонии открытия ОИ

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
2
0
0
2США
0
1
0
6Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
Китай
Корея
Казахстан
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чан Яни/Чэнь Ивэнь
Сара Бэйкон/Кэссиди Кук
Ясмин Харпер/Скарлетт Мью Йенсен
Результаты
Расписание событий
Фехтование. Мужчины
13:30скороМужчины. Сабля, личное первенство. 1/16 финала
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
13:45скороНидерландыЮАР
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
14:00скороИталияБразилия
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
14:15скороАвстралияАргентина
Баскетбол. Мужчины. Группа B
14:30скороГерманияЯпония
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа D
15:00скороМайлс Партейн / Эндрю БенешНослен Диас / Хорхе Алайо
Гандбол. Мужчины. Группа A
15:00скороХорватияЯпония
Водное поло. Женщины. Группа A
15:00скороНидерландыВенгрия
Фехтование. Женщины
15:10скороЖенщины. Шпага, личное первенство. 1/8 финала
Регби. Мужчины. 1/2 финала за 5-8-е места
15:30скороНовая ЗеландияАргентина
Велоспорт - Шоссе. Женщины
15:30скороГонка с раздельным стартом. Женщины. Финал
Фехтование. Мужчины
16:00скороМужчины. Сабля, личное первенство. 1/8 финала
Настольный теннис. Мужчины
16:00скороМужчины. Личное первенство. Предварительный раунд
Настольный теннис. Женщины
16:00скороЖенщины. Личное первенство. Предварительный раунд
Футбол. Мужчины. Группа C
16:00скороДоминиканская Республика (олимп.)Испания (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа B
16:00скороАргентина (олимп.)Ирак (олимп.)
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа A
16:00скороДавид Оман / Йонатан ХельвигМарк Николаидис / Изак Карачер
Гребной слалом. Мужчины
16:00скороКаноэ-одиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Регби. Мужчины. 1/2 финала за 5-8-е места
16:00скороИрландияСША
Бокс. Женщины
16:30скороЖенщины. до 54 кг. 1/16 финала
13:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Итальянский журналист попросил убежища в России после церемонии открытия ОИ

Итальянский журналист Джулиано попросил убежища в РФ после церемонии открытия ОИ.

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фотография

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Итальянский журналист Анджело Джулиано попросил убежища в России после церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

Церемония прошла в пятницу в Париже. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества.

Американский предприниматель Илон Маск написал в своем аккаунте в соцсети X, что это было «проявлением вопиющего неуважения к христианам». Также в кульминационный момент церемонии открытия флаг МОК был поднят в перевернутом виде, а диктор во время парада спортсменов представил сборную Южной Кореи как команду КНДР.

«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу. Макрон унижает Францию», — написал Джулиано в соцсети Х, прикрепив фотографии с выступления трансвеститов.

Также итальянский журналист призвал защищать детей от такого контента, а церемонию открытия Игр назвал «сатанинским ЛГБТ*-проектом».

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением МОК выступать в столице Франции они будут в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.

* Признано в России экстремистским движением и запрещено.

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XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
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XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
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XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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