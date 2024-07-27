Итальянский журналист попросил убежища в России после церемонии открытия ОИ

41 фотография 41 фотография 41 фотография

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Итальянский журналист Анджело Джулиано попросил убежища в России после церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

Церемония прошла в пятницу в Париже. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества.

Американский предприниматель Илон Маск написал в своем аккаунте в соцсети X, что это было «проявлением вопиющего неуважения к христианам». Также в кульминационный момент церемонии открытия флаг МОК был поднят в перевернутом виде, а диктор во время парада спортсменов представил сборную Южной Кореи как команду КНДР.

«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу. Макрон унижает Францию», — написал Джулиано в соцсети Х, прикрепив фотографии с выступления трансвеститов.

Также итальянский журналист призвал защищать детей от такого контента, а церемонию открытия Игр назвал «сатанинским ЛГБТ*-проектом».

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением МОК выступать в столице Франции они будут в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.