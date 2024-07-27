В МОК не считают концом света перевернутый флаг на церемонии открытия Олимпиады
Во время церемонии открытия олимпийский флаг возле Эйфелевой башни был повешен на флагшток в перевернутом виде.
Во время церемонии открытия олимпийский флаг возле Эйфелевой башни был повешен на флагшток в перевернутом виде.
ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. История с перевернутым олимпийским флагом на церемонии открытия Игр в Париже не является концом света. Об этом на брифинге рассказал представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
Во время церемонии открытия олимпийский флаг возле Эйфелевой башни был повешен на флагшток в перевернутом виде.
«Мы сожалеем об этом происшествии, — сказал Адамс. — В ходе организации происходит всякое. Мы продолжаем двигаться дальше, это не конец света».
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.