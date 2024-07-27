В МОК не считают концом света перевернутый флаг на церемонии открытия Олимпиады

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ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. История с перевернутым олимпийским флагом на церемонии открытия Игр в Париже не является концом света. Об этом на брифинге рассказал представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Во время церемонии открытия олимпийский флаг возле Эйфелевой башни был повешен на флагшток в перевернутом виде.

«Мы сожалеем об этом происшествии, — сказал Адамс. — В ходе организации происходит всякое. Мы продолжаем двигаться дальше, это не конец света».