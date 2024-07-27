Организаторы Олимпиады рассказали, чем заменили традиционный олимпийский огонь

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ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Олимпийский огонь на Играх в Париже зажигался не от углеродного топлива, а с помощью водной струи, углекислого газа и света. Об этом на брифинге рассказал глава оргкомитета Игр Тони Эстанге.

«Партнер нам помог организовать технологию с тем, чтобы мы не использовали углеродное топливо для зажжения олимпийской чаши. Газа там нет, он не используется, чтобы зажечь олимпийский огонь, — сказал Эстанге. — Это водная струя, углекислый газ и свет. Это позволит избежать использования нескольких тонн углеродного газа».

«Мы хотели создать символ низкоуглеродных Игр, чтобы сократить выброс газа в атмосферу. При этом мы понимаем, что огонь — это символ Олимпиады, и мы хотели использовать новую экологичную атмосферу», — добавил глава оргкомитета Игр.