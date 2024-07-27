В оргкомитете Олимпиады ответили на вопрос о заплыве триатлонистов в Сене

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Андрей Симоненко. Председатель организационного комитета Игр в Париже Тони Эстанге на брифинге Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что пока есть уверенность в том, что запланированный к проведению на реке Сена этап олимпийских соревнований по триатлону пройдет в намеченный срок.

Олимпиада проводится с 26 июля по 11 августа. По данным СМИ, уровень загрязнения Сены кишечной палочкой превышал рекомендуемую норму в день показательного заплыва мэра Парижа Анн Идальго в протекающей через столицу реке. Идальго искупалась в Сене в преддверии Олимпиады, чтобы доказать, что в реке безопасно проводить соревнования. Вместе с мэром в заплыве участвовали Эстанге и префект столичного региона Марк Гийом. В Сене должны пройти этапы турниров Олимпиады по триатлону и плаванию в открытой воде.

«До пятницы, когда пройдут соревнования по триатлону, у нас есть время. Пока что мы уверены, что заплыв в Сене состоится». — сказал Эстанге, отвечая на вопрос о чистоте воды в Сене после прошедших дождей.