Флаг МОК в Париже подняли вверх ногами. А какие фэйлы еще бывали на открытиях?

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
2
0
0
2США
0
1
0
6Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
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Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
Китай
Корея
Казахстан
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чан Яни/Чэнь Ивэнь
Сара Бэйкон/Кэссиди Кук
Ясмин Харпер/Скарлетт Мью Йенсен
Результаты
Расписание событий
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
13:45скороНидерландыЮАР
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
14:00скороИталияБразилия
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
14:15скороАвстралияАргентина
Баскетбол. Мужчины. Группа B
14:30скороГерманияЯпония
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа D
15:00скороМайлс Партейн / Эндрю БенешНослен Диас / Хорхе Алайо
Гандбол. Мужчины. Группа A
15:00скороХорватияЯпония
Водное поло. Женщины. Группа A
15:00скороНидерландыВенгрия
Фехтование. Женщины
15:10скороЖенщины. Шпага, личное первенство. 1/8 финала
Регби. Мужчины. 1/2 финала за 5-8-е места
15:30скороНовая ЗеландияАргентина
Велоспорт - Шоссе. Женщины
15:30скороГонка с раздельным стартом. Женщины. Финал
Фехтование. Мужчины
16:00скороМужчины. Сабля, личное первенство. 1/8 финала
Настольный теннис. Мужчины
16:00скороМужчины. Личное первенство. Предварительный раунд
Настольный теннис. Женщины
16:00скороЖенщины. Личное первенство. Предварительный раунд
Футбол. Мужчины. Группа C
16:00скороДоминиканская Республика (олимп.)Испания (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа B
16:00скороАргентина (олимп.)Ирак (олимп.)
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа A
16:00скороДавид Оман / Йонатан ХельвигМарк Николаидис / Изак Карачер
Гребной слалом. Мужчины
16:00скороКаноэ-одиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Регби. Мужчины. 1/2 финала за 5-8-е места
16:00скороИрландияСША
Бокс. Женщины
16:30скороЖенщины. до 54 кг. 1/16 финала
Регби. Мужчины. 1/2 финала
16:30скороЮАРФранция
14:58 (мск), источник: Sports

Флаг МОК в Париже подняли вверх ногами. А какие фэйлы еще бывали на открытиях?

Кольцо Сочи тоже здесь.

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Олимпийские игры в Париже открыты. Церемония на Сене прошла почти без сбоев — что удивительно при таких масштабах. Вот только олимпийский флаг повесили неправильно.

После забега механической лошади по Сене таинственная всадница в плаще из олимпийского флага вышла на площади Трокадеро. На фоне сияющей Эйфелевой башни она проследовала сначала на лошади, а потом и пешком к сцене. В руках у нее был еще один флаг МОК. В свернутом виде она передала его дальше.

Источник: Спорт-Экспресс

Шансы на успех были 50 на 50 — возможно, следовало как-то отметить верх флага, чтобы людям, отвечающим за его поднятие, было легче сориентироваться.

В итоге ошибка все-таки произошла: флаг подняли вверх ногами. Хотя стяг не развевался, поэтому не все даже заметили проблему.

А вот некоторым российским журналистам этот сбой показался катастрофой:

«А флаг МОК повесили криво в итоге», — сразу отреагировал замгенпродюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

«Повешенный вверх ногами на флагшток олимпийский флаг на вчерашней церемонии открытия — жутковатый момент в своем символизме. На международном языке перевернутый флаг означает, что в стране беда, чрезвычайное положение. И ведь, по сути, именно это переживает сейчас весь олимпийский спорт — в какую обертку ни заверни его на Играх», — мрачно вторила Елена Вайцеховская.

Но проблемы на открытии возникали не только в Париже — и бывали куда заметнее.

Лос-Анджелес-1984: толпы спортсменов мешали эстафете огня

Во время финальной части эстафеты олимпийского огня факелоносцы попали в пробку из людей.

Дело в том, что на стадионе было мало волонтеров, которые направляли спортсменов — в итоге толпы выходили на дорожку стадиона, мешая эстафете. Пришлось переходить на шаг и пробираться сквозь гущу людей.

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Сеул-1988: сгоревшие голуби

На играх в Корее огонь донесли, но, кажется, лучше бы не доносили. Перед его зажжением в небо выпустили сотни голубей. Символу мира пришлось несладко: некоторые голуби остались возле чаши, и когда загорелся огонь, тоже вспыхнули. Горящие голуби взмыли вверх, а потом падали на трибуны.

Со следующих Игр использование голубей на церемониях запретили.

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Альбервиль-1992: фальстарт огня

Момент зажжения чаши с олимпийским огнем — пожалуй, главный на церемонии открытия. И очень часто именно с ним возникают проблемы. Иногда эффектные фокусы удаются — как в Барселоне-1992, когда огонь зажгли стрелой, выпущенной из лука (на самом деле она не попала в чашу, а пролетела мимо, но вышло красиво).

А вот за полгода до этого у французов не получилось синхронизировать факел и чашу. В итоге огонь в чаше вспыхнул еще до того, как до нее добралось пламя, которое передавали в эстафете.

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Сидней-2000: пламя зависло над стадионом

Австралийцы устроили очень красивое зажжение — с водопадами над огнем (в этом опередили ливни Парижа).

Чаша должна была плавно подняться над стадионом, но в какой-то момент механизм заклинило — и пламя на 4 минуты зависло в опасной близости от пловчихи Кэти Фримен, которая завершала эстафету. Все обошлось — механизм привели в действие, чаша поднялась.

Источник: AP 2023

Афины-2004: Бьорк затерялась в юбке

Платформы и выдвижные механизмы — отдельная боль олимпийских церемоний. Легендарная певица Бьорк подтверждает. В Афинах-2004 она затерялась в облаке огромной белой юбки, которая расстилалась по всему стадиону.

По задумке Бьорк должна была подняться над ареной — но подъемник не сработал, и она осталась внизу. Сегмент открытия назывался «Голубь мира» — и снова птицы подвели.

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Ванкувер-2010: часть чаши не поднялась

Самый знаменитый фэйл, связанный сразу и с огнем, и со сложными механизмами, произошел на зимних Играх в Канаде. Чаша состояла из четырех частей в виде ледовых столбов. Вот только одна из них просто не появилась.

Финальных факелоносцев было четверо — конькобежка Катриона Энн Лемэй-Доан, баскетболист Стив Нэш, горнолыжница Нэнси Грин и хоккеист Уэйн Гретцки. Ледяной столб Лемэй-Доан не поднялся из-за сбоя гидравлической системы — пока остальные легенды зажигали пламя, она просто стояла, подняв факел вверх.

Ошибку обыграли на церемонии закрытия — тогда все сработало, а Лемэй-Доан предоставили шанс еще раз зажечь огонь.

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Сочи-2014: не раскрылось кольцо

Нераскрытая звездочка — символ открытия Сочи-2014. Олимпийские кольца должны были раскрыться над стадионом — подвел механизм. В эфир тут же дали картинку с репетиции, но ошибку было не утаить.

Источник: AP 2023

Поэтому на закрытии, взяв пример с Канады, тоже посмеялись над фэйлом — во время танца повторили нераскрытую звездочку, вызвав восторг на трибунах.

Автор: Мария Селенкова

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