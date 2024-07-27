Глава МОК предложил позвонить президенту Южной Кореи из-за ошибки при объявлении атлетов
Южнокорейский комитет указал, что Бах готов был извиниться по видеосвязи.
Южнокорейский комитет указал, что Бах готов был извиниться по видеосвязи.
ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил позвонить президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю, чтобы извиниться за ошибку дикторов при объявлении южнокорейских спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Париже. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Олимпийский комитет Южной Кореи.
Южнокорейский комитет указал, что Бах готов был извиниться по видеосвязи. Но глава комитета Ли Ги Хын попросил сначала направить официальное письмо с извинениями. МОК ответил на эту просьбу положительно.
Сборная Южной Кореи на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже была неверно объявлена, при прохождении лодки с южнокорейскими спортсменами по Сене французский и англоязычный дикторы использовали название другой страны — КНДР. Текстовая информация, которая сопровождала трансляцию, была корректной. При появлении атлетов из КНДР ошибки не было.