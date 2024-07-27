Сборная Австралии победила команду Испании в матче 1-го тура Олимпиады-2024

Наиболее результативным игроком австралийской сборной стал форвард Джок Ландейл. В ходе игры он набрал 20 очков, сделал девять подборов, отдал пять передач, а также совершил один перехват и две потери. На площадке Джок провёл 27 минут и 40 секунд.