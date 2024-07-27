Салуквадзе повторила рекорд по числу участий в Олимпиадах

В субботу спортсменка выступила в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпийских играх в Париже. Ранее на десяти Олимпиадах выступал только канадский конник Иан Миллар, который в последний раз выступал на Играх в 2012 году.

Салуквадзе 55 лет, она выступает на Олимпийских играх непрерывно с 1988 года. Тогда на соревнованиях в Сеуле спортсменка выступала в составе сборной СССР, одержав победу в стрельбе из пистолета с 25 м и завоевав серебряную медаль в стрельбе с дистанции 10 м. В 2008 году на Олимпиаде Пекине она стала обладательницей бронзовой награды в стрельбе с 10 м.