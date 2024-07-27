Глава МОК извинился перед лидером Южной Кореи за ошибку на параде атлетов

Источник: Комсомольская правда

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах позвонил президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю и извинился за ошибку при объявлении южнокорейских спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщил телеканал YTN со ссылкой на администрацию президента.

«Случившемуся нет оправданий. Почтительно приношу искренние извинения», — сказал Бах.

Юн Сок Ёль напомнил, что Республика Корея проводила зимние и летние Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу. По его словам, южнокорейцы были сильно удивлены и раздосадованы ошибкой.

Южнокорейский лидер попросил не допускать впредь подобных ошибок и опубликовать извинения в социальных сетях. Бах обещал принять все возможные меры. Юн Сок Ёль пожелал успешного проведения Игр.