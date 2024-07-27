Трехкратный Олимпийский чемпион по фехтованию Силадьи проиграл в 1/16 финала ОИ-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
2
0
0
2Австралия
1
0
0
7Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Женщины. Финал
Грейс Браун
Анна Хендерсон
Хлое Дигерт
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
Китай
Корея
Казахстан
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чан Яни/Чэнь Ивэнь
Сара Бэйкон/Кэссиди Кук
Ясмин Харпер/Скарлетт Мью Йенсен
Результаты
Расписание событий
Теннис. Женщины. 1-й круг
16:45скороКаролин ГарсияЖаклин Кристьян
Гребной слалом. Женщины
16:50скороБайдарка-одиночка. Женщины. Предварительные заезды
Бокс. Женщины
17:18скороЖенщины. до 60 кг. 1/16 финала
Настольный теннис. Микст
17:30скороМикст. Командное первенство. 1/8 финала
Бокс. Женщины
17:34скороЖенщины. до 60 кг. 1/16 финала
Велоспорт - Шоссе. Мужчины
17:34скороГонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Бокс. Женщины
17:50скороЖенщины. до 60 кг. 1/16 финала
Теннис. Мужчины. 1-й круг
18:00скороРинки ХидзикатаДаниил Медведев
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
18:00скороПольшаЕгипет
Футбол. Мужчины. Группа C
18:00скороУзбекистан (олимп.)Египет (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа B
18:00скороУкраина (олимп.)Марокко (олимп.)
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
18:00скороГерманияФранция
Бокс. Мужчины
18:06скороМужчины. до 63,5 кг. 1/16 финала
Баскетбол. Мужчины. Группа B
18:15скороФранцияБразилия
Дзюдо. Женщины
18:18скороЖенщины. до 48 кг. Матч за 3-е место
Бокс. Мужчины
18:22скороМужчины. до 63,5 кг. 1/16 финала
Дзюдо. Женщины
18:28скороЖенщины. до 48 кг. Матч за 3-е место
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
18:30скороИндияНовая Зеландия
Бокс. Мужчины
18:38скороМужчины. до 80 кг. 1/16 финала
Дзюдо. Женщины
18:38скороЖенщины. до 48 кг. Финал
16:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Трехкратный Олимпийский чемпион по фехтованию Силадьи проиграл в 1/16 финала ОИ-2024

Трёхкратный Олимпийский чемпион по фехтованию на саблях венгер Арон Силадьи проиграл в 1/16 финала на Олимпийских играх 2024 в Париже.

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Источник: AP 2023

Он уступил канадскому фехтовальщику Фаресу Арфе со счетом 8:15.

Силадьи — трехкратный олимпийский чемпион. Он побеждал в личном первенстве в Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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