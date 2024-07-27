Сборная Германии с преимуществом в 20 очков победила команду Японии на старте ОИ-2024

Наиболее результативным игроком немецкой сборной стал защитник Франц Вагнер. В ходе встречи ему удалось набрать 22 очка, сделать шесть подборов, отдать одну передачу, а также совершить один блок-шот и одну потерю. На площадке Вагнер находился 26 минут и 20 секунд.