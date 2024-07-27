Президент Южной Кореи заявил Баху, что обескуражен инцидентом на Олимпиаде

«Республика Корея является страной, проводившей зимние и летние Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу, поэтому граждане Республики Корея были очень удивлены и обескуражены данным происшествием… Рассчитываю, что вы извинитесь за этот инцидент через различные СМИ и социальные сети и примите меры, чтобы такое больше не повторялось», — приводит телеканал слова южнокорейского президента.

В пятницу на реке Сене прошел парад спортсменов. Во время прохождения судна со спортсменами из Южной Кореи диктор объявил, что перед гостями — атлеты из КНДР. В субтитрах трансляции название южнокорейской национальной команды указывалось верно. Сама сборная КНДР также была названа верно, выйдя на парад позднее. После инцидента южнокорейские власти были возмущены и требовали встречи с Томасом Бахом.

В ходе десятиминутного звонка, состоявшегося по инициативе МОК, глава комитета назвал происшествие не имеющим оправданий и принес извинения. Он также заявил, что понимает опасения южнокорейского президента и предпримет все возможные меры.

В ответ президент Южной Кореи пожелал Баху успешного проведения оставшейся части Олимпиады, выразив надежду, что она станет настоящим праздником для всех жителей планеты.