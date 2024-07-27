Гол+пас Фермина Лопеса помогли Испании обыграть Доминикану в матче Олимпиады-2024

Команды играли на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо (Франция). Противостояние завершилось победой испанской национальной команды со счётом 3:1.

На 24-й минуте нападающий «Фурия Роха» Фермин Лопес открыл счёт в матче. На 38-й минуте хавбек Анхель Монтес Де Ока восстановил равенство. На 55-й минуте полузащитник Алекс Баэна вывел сборную Испании вперёд. На 70-й минуте с передачи Лопеса защитник Мигель Гутьеррес забил третий гол испанцев.

После двух туров группового этапа сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе С. Доминиканская Республика заработала одно очко и располагается на третьей строчке. Кроме сборных Доминиканской Республики и Испании, в группе С выступают национальные команды Египта и Узбекистана.