Фиаско закончился матч Бублика на Олимпиаде в Париже

Соперником казахстанца на старте игр во Франции был американец Тэйлор Фритц. Встреча завершилась в пользу представителя США — 6:4, 6:4. Матч продолжался ровно один час.

Напомним, что перед стартом игр в Париже от участия в них отказались казахстанки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева. У Рыбакиной был выявлен бронхит, а у Путинцевой травма колена.