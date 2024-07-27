Фиаско закончился матч Бублика на Олимпиаде в Париже
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик выступил в первом круге теннисного турнира Олимпиады-2024 в Париже, сообщают Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик выступил в первом круге теннисного турнира Олимпиады-2024 в Париже, сообщают Vesti.kz.
Соперником казахстанца на старте игр во Франции был американец Тэйлор Фритц. Встреча завершилась в пользу представителя США — 6:4, 6:4. Матч продолжался ровно один час.
В следующем круге Фритц сыграет с победителем пары Джек Дрэйпер (США) — Кей Нисикори (Япония).
Напомним, что перед стартом игр в Париже от участия в них отказались казахстанки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева. У Рыбакиной был выявлен бронхит, а у Путинцевой травма колена.