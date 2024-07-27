Тренер сборной Самоа по боксу умер в Олимпийской деревне

Элике была оказана срочная медицинскую помощь, но врачи не смогли спасти 60-летнего мужчину. В результате предварительного расследования тренер умер естественной смертью в пятницу — в день церемонии открытия Игр в Париже.

Международная ассоциация бокса (IBA) выразила соболезнования в связи с кончиной Элики. «Преданность и страсть Лионеля к спорту оставили неизгладимый след в боксерском сообществе. Его наследие продолжит вдохновлять будущие поколения. Наши мысли и молитвы с командой Самоа и всеми, кого коснулась эта тяжелая утрата», — говорится в сообщении.