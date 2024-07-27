Шесть южнокорейских пловцов покинули Олимпийскую деревню. Их возмутили автобусы без кондиционеров

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
2
0
0
2Бельгия
1
0
1
14Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
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Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Регби
Мужчины. Матч за 3-е место
ЮАР
Австралия
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Елдос Сметов
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Гиорги Сардалашвили
Франсиско Гарригос
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рюджу Нагаяма
Салих Йылдыз
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Натсуми Тсунода
Баасанкхуу Баавудорж
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Абиба Абужакинова
Тара Бабулфат
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ширин Букли
Лаура Мартинес Абеленда
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Ремко Эвенепоель
Филиппо Ганна
Воут ван Эрт
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Женщины. Финал
Грейс Браун
Анна Хендерсон
Хлое Дигерт
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
Китай
Корея
Казахстан
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чан Яни/Чэнь Ивэнь
Сара Бэйкон/Кэссиди Кук
Ясмин Харпер/Скарлетт Мью Йенсен
Результаты
Расписание событий
Теннис. Мужчины. 1-й круг
20:00скороМаксимо Гонсалес / Андрес МольтениКарлос Алькарас / Рафаэль Надаль
Серфинг. Мужчины
20:00скороМужчины. Первый раунд
Гандбол. Мужчины. Группа A
20:00скороГерманияШвеция
Футбол. Мужчины. Группа D
20:00скороИзраиль (олимп.)Парагвай (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа A
20:00скороНовая Зеландия (олимп.)США (олимп.)
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа D
20:00скороЖорж Вандерлей / Андре ШтейнМохаммед Абича / Зухеир эль Грауи
Серфинг. Мужчины
20:36скороМужчины. Первый раунд
Регби. Мужчины. Финал
20:45скороФранцияФиджи
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
20:45скороАргентинаСША
Фехтование. Мужчины. 1/2 финала
20:50скороФарес ФерджаниЗиад Элсисси
Фехтование. Мужчины
21:00скороМужчины. Сабля, личное первенство. 1/2 финала
Бокс. Женщины
21:00скороЖенщины. до 54 кг. 1/16 финала
Гимнастика спортивная. Мужчины
21:00скороМногоборье. Мужчины. Квалификация. Группа 3
Водное поло. Женщины. Группа A
21:05скороАвстралияКитай
Серфинг. Мужчины
21:12скороМужчины. Первый раунд
Теннис. Женщины. 1-й круг
21:15скороКоко Гауфф / Джессика ПегулаЭллен Перес / Дарья Сэвилл
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
21:15скороНидерландыФранция
Бокс. Женщины
21:16скороЖенщины. до 54 кг. 1/16 финала
Теннис. Женщины. 1-й круг
21:30скороНаоми ОсакаАнгелик Кербер
Плавание. Женщины
21:30скоро100 м баттерфляй. Женщины. Полуфиналы
18:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шесть южнокорейских пловцов покинули Олимпийскую деревню. Их возмутили автобусы без кондиционеров

Теперь они живут в пяти минутах от бассейна.

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Шесть южнокорейских пловцов покинули Олимпийскую деревню. Их возмутили автобусы без кондиционеров | Источник: Reuters

Шесть пловцов из Южной Кореи переехали из Олимпийской деревни. Спортсменов возмутила логистика до бассейна, в котором проходят соревнования. Из-за этого они перебрались в отель в пяти минутах ходьбы от арены.

Водный стадион находится в пригороде Парижа Нантере — примерно в 12 километрах от Олимпийской деревни. Не слишком большое расстояние автобус, возивший атлетов, преодолевал не меньше чем за 45 минут. Причина — серьезные меры безопасности в городе, из-за которых движение замедлено.

Двое представителей корейской сборной Ким У Мин и Хван Сон У были ошарашены состоянием транспорта. По словам Кима, в машине не открывались окна и не работал кондиционер. В таких условиях пловцы находились около часа, а одна из поездок заняла еще больше времени из-за небольшой аварии и пропущенного водителем поворота.

«Снаружи прохладнее, чем в автобусе, — поддержал партнера Хван. — Обычно дорога от деревни до арены занимает около 40−45 минут, но сегодня у нас ушло больше полутора часа. Окна заклеили, вероятно, потому что опасаются терактов».

В итоге шесть пловцов переехали в отель неподалеку от арены Paris La Defense — среди них эстафетная команда 4×200 вольным стилем. Об этом сообщил президент Корейской федерации плавания Чонг Чан Хун. По его словам, атлеты будут жить там до вторника — к этому дню пройдут мужские индивидуальные заплывы на 200 и 400 метров вольным стилем, а также эстафета.

«Когда на прошлой неделе команда уехала в Париж, я сказал ребятам, что, если возникнут какие-либо трудности, они должны немедленно сообщить нам. Некоторые люди говорили, что нашим пловцам будет лучше жить за пределами деревни, учитывая обстоятельства. Поэтому мы нашли для них гостиницу. Хотим убедиться, что им будет хотя бы немного комфортнее», — поделился Чонг.

Ранее о некомфортных автобусах в соцсетях сообщила австралийская пловчиха Шайна Джек — опубликовала фото из 45-минутной поездки без кондиционера. Тренер Рохан Тейлор сказал, что Австралийский олимпийский комитет ежедневно встречается с местными организаторами и МОК, чтобы получить транспорт с необходимыми условиями.

Артемий Кутейников

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II Летние Олимпийские игры в Париже
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