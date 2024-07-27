Шесть южнокорейских пловцов покинули Олимпийскую деревню. Их возмутили автобусы без кондиционеров | Источник: Reuters

Шесть пловцов из Южной Кореи переехали из Олимпийской деревни. Спортсменов возмутила логистика до бассейна, в котором проходят соревнования. Из-за этого они перебрались в отель в пяти минутах ходьбы от арены.

Водный стадион находится в пригороде Парижа Нантере — примерно в 12 километрах от Олимпийской деревни. Не слишком большое расстояние автобус, возивший атлетов, преодолевал не меньше чем за 45 минут. Причина — серьезные меры безопасности в городе, из-за которых движение замедлено.

Двое представителей корейской сборной Ким У Мин и Хван Сон У были ошарашены состоянием транспорта. По словам Кима, в машине не открывались окна и не работал кондиционер. В таких условиях пловцы находились около часа, а одна из поездок заняла еще больше времени из-за небольшой аварии и пропущенного водителем поворота.

«Снаружи прохладнее, чем в автобусе, — поддержал партнера Хван. — Обычно дорога от деревни до арены занимает около 40−45 минут, но сегодня у нас ушло больше полутора часа. Окна заклеили, вероятно, потому что опасаются терактов».

В итоге шесть пловцов переехали в отель неподалеку от арены Paris La Defense — среди них эстафетная команда 4×200 вольным стилем. Об этом сообщил президент Корейской федерации плавания Чонг Чан Хун. По его словам, атлеты будут жить там до вторника — к этому дню пройдут мужские индивидуальные заплывы на 200 и 400 метров вольным стилем, а также эстафета.

«Когда на прошлой неделе команда уехала в Париж, я сказал ребятам, что, если возникнут какие-либо трудности, они должны немедленно сообщить нам. Некоторые люди говорили, что нашим пловцам будет лучше жить за пределами деревни, учитывая обстоятельства. Поэтому мы нашли для них гостиницу. Хотим убедиться, что им будет хотя бы немного комфортнее», — поделился Чонг.

Ранее о некомфортных автобусах в соцсетях сообщила австралийская пловчиха Шайна Джек — опубликовала фото из 45-минутной поездки без кондиционера. Тренер Рохан Тейлор сказал, что Австралийский олимпийский комитет ежедневно встречается с местными организаторами и МОК, чтобы получить транспорт с необходимыми условиями.