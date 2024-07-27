Жулин — об открытии Олимпиады: Шабаш чертей. Ничего святого не осталось, полное кощунство
Заслуженный тренер России Александр Жулин остался недоволен церемонией открытия Олимпийских игр в Париже.
Заслуженный тренер России Александр Жулин остался недоволен церемонией открытия Олимпийских игр в Париже.
«Таких Олимпийских игр для меня не существует. После их “Тайной вечери” абсолютно ясно — ничего святого у людей не осталось, полное кощунство. Это ужасно, мне жалко Европу — она катится совсем не туда, не тот вектор взяли.
А кто у них факел нес? Снуп Догг? Человек, который пропагандирует наркотики? Это же неправильно, это олимпийское движение, это спорт. Все происходящее сейчас — шабаш чертей. И открытие Игр, и Евровидение — все из одного и того же теста с кровью.
Еще раз убедился — переплюнуть наши Сочи-2014, наше открытие, наше закрытие, это уже вообще нереально", — цитирует Жулина ТАСС.