Казахстанка проиграла схватку за медаль Олимпиады-2024 и расплакалась

Источник: Сали Сабиров

В поединке за медаль в весовой категории до 48 килограммов ее соперницей была 18-летняя шведская дзюдоистка Тара Бабулфат.

Казахстанская дзюдоистка, которую беспокоила травма ноги, уступила шведке иппоном и не сумела сдержать слез после схватки, где решалась судьба бронзовой медали.

Напомним, в 1/16 финала Абужакынова одолела соперницу из Израиля Ширу Ришони — 1:0.

В ⅛-й Абиба встречалась с Лин Чэн Хао из Тайваня. Казахстанка взяла верх иппоном на первых секундах поединка.

В ¼ финала Абужакынова драматично уступила бронзовой призерке чемпионата Европы-2023 испанке Лауре Мартинес Абиленде.

А в утешительной схватке казахстанка противостояла Габриэле Нарваэс из Парагвая. Поединок завершился победой Абужакыновой — 10:0, благодаря чему, она получила шанс сразиться за олимпийскую бронзу.