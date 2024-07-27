Казахстанка проиграла схватку за медаль Олимпиады-2024 и расплакалась
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова провела схватку за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова провела схватку за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.
В поединке за медаль в весовой категории до 48 килограммов ее соперницей была 18-летняя шведская дзюдоистка Тара Бабулфат.
Казахстанская дзюдоистка, которую беспокоила травма ноги, уступила шведке иппоном и не сумела сдержать слез после схватки, где решалась судьба бронзовой медали.
Напомним, в 1/16 финала Абужакынова одолела соперницу из Израиля Ширу Ришони — 1:0.
В ⅛-й Абиба встречалась с Лин Чэн Хао из Тайваня. Казахстанка взяла верх иппоном на первых секундах поединка.
В ¼ финала Абужакынова драматично уступила бронзовой призерке чемпионата Европы-2023 испанке Лауре Мартинес Абиленде.
А в утешительной схватке казахстанка противостояла Габриэле Нарваэс из Парагвая. Поединок завершился победой Абужакыновой — 10:0, благодаря чему, она получила шанс сразиться за олимпийскую бронзу.
Добавим, первую медаль Олимпиады Казахстану принесли Александра Ле и Ислам Сатпаев. В стрельбе из пневматической винтовки (10 метров) среди смешанных команд они завоевали бронзу.