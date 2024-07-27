Чемпион UFC Махачев: «Парижские игры — позор Олимпийского движения. Мы должны вернуть их в Россию»
Российский боец, чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев жестко высказался о Летней Олимпиаде-2024 в Париже после скандального открытия соревнований.
Российский боец, чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев жестко высказался о Летней Олимпиаде-2024 в Париже после скандального открытия соревнований.
В церемонии открытия выступили артисты с неопределенной гендерной принадлежностью и сексуальной ориентацией.
«Парижские игры — позор и темное пятно на Олимпийском движении. Мы должны вернуть Олимпиаду обратно в Россию и все исправить», — написал Махачев в социальных сетях.
Последний раз Олимпиада проходила в России зимой 2014 года — тогда хозяином Игр стал город Сочи.